Hesablama Palatasının əməkdaşı Almaz Qurbanov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A.Qurbanovun vəfatı ilə bağlı palata rəhbərliyi və kollektiv başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, A.Qurbanov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru İlham Qurbanovun qardaşıdır.Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.