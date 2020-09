Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azneft” İstehsalat Birliyinin Baş direktoru Şahmar Hüseynova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, İstehsalat Birliyinin Baş direktoru Şahmar Hüseynovun anası Zenfira xanım vəfat edib.

"Azneft”in rəhbərliyi və kollektivi bununla bağlı kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə baş-sağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!

