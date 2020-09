Azərbaycanda toylar bərpa edilir - İDDİA

Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa olunur.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, artıq bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş verilib.

Bütün rayonlar üzrə sözügedən obyektlərin işlək sahələri rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınır.

Yaxın zamanlarda toy və yas mərasimləri ilə bağlı yumşaldılmaların olacağı, eləcə də ticarət mərkəzlərinin müəyyən qaydalarla fəaliyyətə başlayacağı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.