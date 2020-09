Bakının Nizami küçəsində yerləşən mağazaların birinidə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, mağazada yanğın və güclü tüstülənmə qeydə alınıb.

Hadisə yerinə FHN-in yanğınsöndürənləri cəlb edilib.

Videonu təqdim edirik:

