Tanınmış jurnalist, Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Akademiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynəb Kazımova koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist özü "Facebook" səhifəsində yazıb.

Bildirib ki, ondan götürülən testin cavabı müsbət çıxıb. Müalicəsini Bakıda fəaliyyət göstərən xəstəxanaların birində davam etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.