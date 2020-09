Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstana rəsmi səfərə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in Mətbuat Xidməti idarəsi məlumat yayıb.

Səfər çərçivəsində Xarici İşlər nazirinin Gürcüstanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşləri keçiriləcək.

