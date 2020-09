Yol polisinin "saxla" işarəsi verdiyi sürücü görün nə etdi - VİDEO

Bəzi sürücülər Dövlət Yol Polis İdarəsinin Ekoloji Nəzarət postunda xidmət aparan polis əməkdaşlarının saxla işarəsinə əməl etmir.

Dəfələrlə həmin sürücülərin videogörüntülərini Avtosfer.az saytında dərc etmişik. Bu dəfə də saxla işarəsinə əməl etməyən sürücü kameramızdan yan keçmədi.

Belə ki, sentyabrın 23-ü Bakı-Sumqayıt yolunda hərəkət edən 99-DY-067 qeydiyyat nişanlı "Land Rover" markalı avtomobilin sürücüsünə, postda xidmət aparan polis əməkdaşı tərəfindən saxla işarəsi verilir. Lakin sürücü əmrə tabe olmaq əvəzinə səs və işıq siqnalı verərək polisin tələbinə məhəl qoymadan hərəkətinə davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.