Tərtər rayonunda təcili tibbi yardım avtomobili vurulub.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, avtomobilin sürücüsü, 1968-ci il təvəllüdlü Əsədov Qənbər Əsgər oğlu ağır yaralanıb.

Təcili tibbi yardım maşını rayonun "Bazar" deyilən ərazisinə atılan atəş nəticəsində vurulub. Daha sonra sürücü maşını irəliyə sürmək istəyən zaman ağaca çırpılıb.

