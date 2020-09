Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərin getdiyi əraziyə ən yaxın yerdən birbaşa bağlantı yaradılıb.

Metbuat.az AzTV-yə istinadla xəbər verir ki, cəbhədə döyüşlər davam edir.

Hərbçilər arasında ruh yüksəkliyi müşahidə olunur.

Hərbçilərimiz düşmənin hərbi texnikalarını və hərbi istehkamlarını məhv edir.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

