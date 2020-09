Komendant saatını pozan şəxsləri nə gözləyir? - VİDEO

BAKU.TV-də yayımlanan “Baku News”un xüsusi buraxılışının qonağı ehtiyatda olan polkovnik-leytenant, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov olub.

Ü.Cəfərov Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələri şərh edib. Eləcə də komendant saatının bəzi qaydalarının izahını verib.

Ekspert həmçinin bildirib ki, düşmən artıq panikadadır və nə edəcəyini bilmir:

“Gün ərzində KİV vasitəsilə vətəndaşlara əlavə məlumat veriləcək. Düşmənlə üz-üzəyik. İgid oğullarımız müharibə aparır.

Xeyli ərazilər bizim nəzarət altına qaytarılıb. Bu, müharibədir. Bizim şəhidlərimiz də olacaq. Düşmən panikadadır. Bunun davamı da gələcək”.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

