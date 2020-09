Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını dərhal boşaltmalıdır.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Türkiyə Müdafiə naziri Hulusi AKar deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan eyni zamanda xarici dövlətlərdən gətirdikləri muzdlu döyüşçüləri və terroristləri öz dövlətlərinə geri göndərməlidir. Biz bunu tələb edirik.

