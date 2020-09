Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil müəssisələrində sentyabrın 26-27-nə COVİD-19-la bağlı vəziyyəti açıqlayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 26-27 sentyabr tarixlərində 1 şagirdin hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olub.

Son iki gündə virusa yoluxmuş şagirdlərin sayı 39, işçi heyətinin sayı 6 olub.

