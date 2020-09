Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə zərbələr endirildi - RƏSMİ

Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata gör, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib.



Artilleriyaçılarımızın sərrast atəşi nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur edilib.



Qeyd edək ki, həmin artilleriya bölmələri Ermənistan ordusunun 5-ci dağatıcı alayının tərkibindədir.

