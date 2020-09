Azərbaycan Ordusu bölmələrinin dəqiq zərbələri nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir neçə hərbi texnika məhv edilib.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, təqdim olunan videoda düşmənə məxsus hərbi texnikaların məhv edilmə anları əks olunub.

