Noyabrın 2-dək həftəsonları metro işləməyəcək

Oktyabrın 3-ü saat 00:00-dan 5 oktyabr saat 06:00-dək, 10 oktyabr saat 00:00-dan 12 oktyabr saat 06:00-dək, 17 oktyabr saat 00:00-dan 19 oktyabr saat 06:00-dək, 24 oktyabr 2 saat 00:00-dan 26 oktyabr saat 06:00-dək və 31 oktyabr saat 00:00-dan 2 noyabr saat 06:00-dək Bakı Metropolitenində sərnişindaşıma fəaliyyəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında yer alıb.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddətinin noyabrın 2-dək uzadılması barədə qərar qəbul edib.

