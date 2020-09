Döyüşlərdə bölmələrimiz daha bir düşmən tankını məhv edib.

Bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib.

Onun sözlərinə görə, tank Keçmiş Ağdərə rayonun işğal altında olan Göyarx kəndi yaxınlığındakı yüksəklik ətrafında gedən döyüşlərdə məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.