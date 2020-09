Mingəçevirdən olan şəhid qardaşlar Əhmədov Əli İlqar oğlu və Əhmədov İslam Əli oğlu dəfn edilib.

Qeyd edək ki, İlqar sentyabrın 27-də, İslam isə 28-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olub.

Metbuat.az dəfn mərasimindən çəkilmiş vidoenu təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.