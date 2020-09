Ermənilər cəbhəyə gedən Kamil Zeynallını hədəf aldı - FOTO

Azərbaycanlı idmançı Kamil Zeynallı cəbhə bölgəsinə yollanıb və oradan kadrlar yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən kadrları paylaşan ermənilər Kamilin öldürülməsi ilə bağlı Telegram kanallarında mesajlar verir.

Bildirilir ki, azərbaycanlı idmançının öldürülməsi üçün hərəkətə keçilməlidir.

Kamil Zeynallıya qarşı ermənilərin nifrəti təəccüblü deyil. Belə ki, bir müddət öncə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin hücumu başlamışdı.

Kamilin çağırışından sonra ermənilərə lazımi cavab verildi. Məhz həmin hadisələrdən sonra ermənilərin Kamilə qarşı nifrəti hədsiz dərəcədə artıb.

