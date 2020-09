Cəbhənin Ağdərə-Tərtər istiqamətində mühasirəyə alınan erməni qüvvələrinin artilleriya vasitələri ilə məhv edilməsi və ərazinin təmizlənməsi əməliyyatı keçirilir.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, düşmən qruplaşması mühasirəyə alınıb.

