Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya bölmələri Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndini atəşə tutmağa başlayıb.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bölmələrimiz düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.