Son günlər sosial şəbəkələrdə İrandan Ermənistana hərbi texnikanın daşınması ilə bağlı görüntülər yer almaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən foto, videolar İranda yaşayan soydaşlarımız tərəfindən çəkilib. Buna etiraz olaraq İrandakı azərbaycanlılar dünən gecə həmin texnikaları daşıyan avtomobilləri yandırıblar və daha sonra həmin hadisənin videolarını yayıblar.

Ermənistana hərbi texnikanın daşınması İslam həmrəyliyinə və qonşuluq, dostluq münasibətlərinə zidd olan addımlardır.

