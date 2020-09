“Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyaların sayı 11-ə çatıb”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

O bildirib ki, Milli Cəbhə Partiyası və Respublikaçı Alternativ Partiyası qeydiyyata alınıb: “Bu münasibətlə partiya təmsilçilərini təbrik edirəm”.

