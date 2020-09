Ordumuzun Füzuli istiqamətində uğurlu əməliyyatı nəticəsində düşmənin atıb qaçdığı texnikaları ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, REAL TV-nin cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş əməkdaşı bildirib ki, onlar “UAZ” və “URAL” markalı yük və piyada daşımaq üçün istifadə edilən maşınlardır.

Qeyd edək ki, bu gecə Azərbaycan Ordusu Füzuli istiqamətində növbəti uğurlu əks-hücum əməliyyatı həyata keçirib.

