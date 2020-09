“Düşmənin Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taboru atəşə məruz qalıb”.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taborunu ağır artilleriya atəşinə məruz qoyub.

Düşmən canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından xeyli sayda itki verib.

