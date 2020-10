İşğaldan azad olunmuş ərazilərin sakinlərinin sayı açıqlandı

Ədliyyə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərin sakinlərinin sayı ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan məlumatda bildirilir ki, bu say hər keçən dəqiqə artacaq və ölkədə məcburi köçkün qalmayacaq.

Füzuli rayonu:

Qaraxanbəyli – 700 ailə, 2600 nəfər

Qarbənd – 245 ailə, 1800 nəfər

Horadiz Kənd – 960 ailə, 4000 nəfər

Yuxarı Əbdülrəhmanlı – 562 ailə, 2500 nəfər

Aşağı Əbdülrəhmanlı – 320 ailə, 1500 nəfər

Cəbrayıl rayonu:

Böyük Mərcanlı – 2518 ailə, 10103 nəfər

Nüzgar – 264 ailə, 1031 nəfər.

