“Futbolçuları yox, əsgərlərimi təbrik edirəm” - Qurban Qurbanov

“Əvvəla, futbolçuları yox, əsgərlərimi təbrik edirəm. Çünki bu gün əsgər kimi idilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Polşa çempionu “Legiya” ilə keçirilən oyun barədə danışarkən deyib.

Varşavada baş tutan qarşılaşmada rəqibi üzərində 3:0 hesablı inamlı qələbə qazanan Ağdam təmsilçisi qrup mərhələsində vəsiqə qazanıb.

Oyunsonrası mətbuat konfransında Qurbanov komandanın çıxışından razılıq bildirib: “Legiya” yaxşı komandadır, amma oyun sistemini dəyişib.

Düşünürəm ki, 3:0 hesabı bu matçın gedişatını tam əks etdirmir, çünki “Legiya” nəticənin göstərdiyindən daha yaxşı komandadır. Sadəcə, son vaxtlar Polşa komandasında çox dəyişikliklər edilib. Əsgərlərimi, futbolçularımı təbrik etmək, “Legiya”ya və məşqçisinə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Nəticədən çox məmnunam”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.