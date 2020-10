Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə köçürüb

Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna ianə köçürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Milli Ordumuzun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrundakı son uğurlu əməliyyatları ilə həmrəylik nümayiş etdirərək bir aylıq əməkhaqqı məbləğində vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna köçürüb.

Xatırladaq ki, 2002-ci ildən yaradılan Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fondu Silahlı Qüvvələrimizin inkişafı və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi üzrə formalaşıb.

