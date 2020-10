Sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan ordusunun Qarabağ bölgəsində keçirdiyi hərbi əməliyyatlar uğurla davam edir.

Bu gün ordumuz erməni hərbçilərinin döyüş mövqelərini ələ keçirib. Bu zaman düşmən hərbçiləri müzəffər ordumuza təslim olublar.

Metbuat.az Musavata.com-a istinadən Azərbaycan hərbçilərinin əsir götürdüyü erməni əsgərlərinin fotolarını təqdim edir.



