Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutan Ermənistan Ordusuna cavab verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Xankəndində çəkildiyi iddia olunan bir xəstəxanada erməni əskərlərin meyitlərinin yığılıb qaldığı əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

