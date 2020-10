Xəbər verdiyimiz kimi, 15 oktyabr üzrə ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19-la bağlı məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8 sinif və 7 məktəb distant təhsilə keçirilib. 3 məktəb isə əyani təhsilə qaytarılıb.

Ümumilikdə bu günə qədər 60 sinif və 37 məktəb distant təhsilə keçirilib.

Xatırladaq ki, son sutkada koronavirusa yoluxan şagird sayı 33, işçi heyətinin sayı 12 nəfər təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.