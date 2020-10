Nazirlik ermənilərin növbəti yalanı haqda məlumat yaydı

"Ermənistan tərəfi təxribat xarakterli yalan məlumatlar yaymağa davam edir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.



"Ermənistanın işğal etdiyi Qırmızı Bazar yaşayış məntəqəsinin guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən "Smerç" YARS vasitəsilə atəşə tutulması və mülki əhaliyə xəsarət yetirilməsi barədə yayılan xəbərin heç bir əsası yoxdur və yalandır.



Bir daha bildiririk ki, humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl edən Azərbaycan Ordusu yalnız zərurət yarandıqda qarşı tərəfi susdurmaq məqsədilə legitim hərbi obyektlərə atəş zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxlayır", - deyə məlumatda qeyd olunub.

