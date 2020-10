Azərbaycan XİN-dən ABŞ-ın dövlət katibinə ETİRAZ

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Maykl Pompeo bu ilin 15 oktyabr tarixində “WSB Atlanta” televiziya kanalında Erik Erikson Şou verilişində səsləndirdiyi fikirlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən verilən açıqlamada bildirilib.



“Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, ABŞ Dövlət Katibinin fikirləri ABŞ Hökuməti tərəfindən münaqişə ilə bağlı bundan öncə edilmiş çoxsaylı rəsmi bəyanatlara uyğun deyil.

Bu fikirlər, həmçinin ABŞ-ın ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi statusuna uyğun gəlmir”,-deyə XİN bəyan edib.

