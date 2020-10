KİV nümayəndələri erməni işğalından azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda olublar.

Metbuat.az Trend.az-a istinadən məlumat verir ki, jurnalistlər Cəbrayıl şəhərində Ermənistanın vurduğu ziyanı, şəhərinin infrastrukturunu necə dağıtdıqlarını öz gözləriylə görüblər.

Şəhərin girişindəki "Dostluq" bulağı dağıdılıb və şəhərin tarixi abidələrinə ciddi ziyan vurulub.

Cəbrayıl şəhərindən çəkilmiş fotoları sizə təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.