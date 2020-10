Prezidentin köməkçisi ötən günkü müharibə cinayətlərinin statistikasını AÇIQLADI

Ermənistan Azərbaycanlı mülki vətəndaşlarına qarşı müharibə cinayətlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.

O qeyd edib ki, 20 oktyabrda 6 şəhərə 498 mərmi, 4 raket və 3 dron hücumu olub:

- Tərtər - 423 mərmi

- Ağdam - 49 mərmi

- Ağcabədi - 24 mərmi

- Goranboy - 2 mərmi

- Naftalan/Goranboy - "Smerch" raketləri.

Tərtərdə 2 mülki şəxs həlak olub, biri yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.