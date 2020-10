Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiya tərəfi ilə məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi məqsədilə Moskva şəhərinə işçi səfər edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

