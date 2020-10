Gəncədə terror qurbanlarının yaxınlarına təqaüd bu qaydada veriləcək

Metbuat.az xəbər verir ki, Bunu "Report"un Qərb Mərkəzinə Ermənistan tərəfindən atəşə məruz qalan Gəncə şəhərində səfərdə olan Baş Nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini – İcra katibi Əli Əhmədov

bunu Gəncə şəhərində səfərdə olan baş nazirin müavini Əli Əhmədov bildirib.Ə.Əhmədov təqaüdün verilmə qaydalarını da açıqlayıb: "Yeni Azərbaycan Partiyası ermənilərin Gəncə şəhərində törətdikləri terror zamanı valideynlərini itirən uşaqlara təqaüd verəcək. Biz nəzərdə tutumuşuq ki, terror zamanı valideynlərini ititən 1 uşaq üçün 300 AZN, ailədə 2 uşaq varsa ikisi bir yerdə olmaqla 500 azn təqaüd ödəniləcək. Təqaüdlər onların kart hesablarına köçürülməklə 18 yaşına qədər veriləcək", - deyə, Ə.Əhmədov bildirib.

