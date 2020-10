Ermənilərin kabusuna çevrilən “qarapaltarlılar” - FOTOLAR

Ermənistan mediasında ən çox vurğulanan "əsas ittiham fakt”larından biri Azərbaycan Ordusundakı "qarapaltarlılar”dır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hətta Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da xarici mediaya açıqlamasında Azərbaycan Ordusunda "qarapaltarlılar” olduğunu və onların "muzdlular olması ehtimalının” yüksəkliyini iddia etmişdi.

Hadrut və Suqovuşanda "peyda olan” "200 nəfərlik qarapaltarlı”dan erməni mediası dəhşətli qorxu ilə bəhs edir.

Bəs, Ordumuzdakı "qarapaltarlılar” kimlərdir?

Müxtəlif ölkələrin ordusunda xüsusi təyinatlıların qara paltardan istifadə etməsi ənənəsi var. Azərbaycan Ordusunun xüsusi təyinatlıları içərisində də qara formadan istifadə edilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, DİN xüsusi təyinatlıları da əsasən qara formalıdır.

Azərbaycan Ordusunun qara formalı xüsusi təyinatlılarının təlim video və fotoları internetin imkanları daxilindədir. Amma düşmən bunu görməzdən gəlməyə üstünlük verir: belə məlum olur ki, "qarapaltarlı” xüsusi təyinatlılarımız düşməni vahiməyə salan əməliyyatların aktiv iştirakçılarıdır.

Erməni əsgərlərinin kabusuna çevrilən qara formalı xüsusi təyinatlılarımızın təlim fotolarından bir neçəsini təqdim edirik:

