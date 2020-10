Müğənni Aynur Dadaşovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin bacısı Günel uzun sürən xəstəlikdən sonra 38 yaşında vəfat edib.

Bu barədə A. Dadaşovanın sənət dostları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, mərhum iki ilə yaxın xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.