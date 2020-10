Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın cəbhə xəttində guya vurulması barədə Ermənistanın yaydığı məlumat yalandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müfadiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin yadığı məlumatı təkzib edərkən bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.