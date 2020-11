"Başa düşün erməni xalqı, bizi satdılar, xəyanət etdilər''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri güləş üzrə Avropa çempionu, Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş erməni idmançı Sose Balasanyan bildirib. O Anna Akobyana müraciət edərək onu xəyanətdə günahlandırıb.

''Siz Qarabağı təslim etdiniz, Ermənistandan da vaz keçdiniz. Təəssüf ki, Ermənistan tarixinin son səhifəsini çevirdiniz".

