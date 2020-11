“Varlılar da ağlayır”, “Yabanı qızıl gül” seriallarında rol alan meksikalı aktrisa Maleni Morales vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Meksika Aktyorları Milli Assosiasiyası "Tvitter" hesabında məlumat yayıb.



“Bu gün dünyasını dəyişən həmkarımız, Milli Assosiasiya üzvü Maleni Moralesin vəfatından təəssüflənirik. Onun həyat yoldaşı Otto Sirqoya, ailəsinə və dostlarına başsağlığı veririk”, - deyə məlumatda bildirilib.



Morales 45 ildən çoxdur ki, aktyor Otto Sirqo ilə evli idi.



