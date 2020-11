Ermənistana yeni iqtisadiyyat naziri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın fərmanına əsasən Vaan Kerobyan iqtisadiyyat naziri vəzifəsini icra edəcək.

Qeyd edək ki, iki gün əvvəl Tiqran Xaçatryan iqtisadiyyat naziri postundan istefa vermişdi.

