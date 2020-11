Sosial şəbəkələrdə erməni seqmentində yeni video yayılıb.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, düşmən tərəfi məhv edilmiş hərbçilərinə sahib çıxmır. Bu səbəbdən meyitlərin bəziləri hələ də ərazilərdə qalıb.

Yayılan videoda erməni hərbçisinin meyitinin donuzlar tərəfindən yeyildiyi görünür.

Ürəyi zəif olanların videonu izləməsi məsləhət görülmür.

