Ermənilər əsirlikdəki Aminin fotosunu yaydılar - FOTO

İkinci Qarabağ müharibəsində yaralı şəkildə Ermənistana əsir düşən Azərbaycan Ordusunun hərbçisi Amin Musayevin yeni fotosu yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun fotosunu “Infoteka 24” yayıb.



Bildirilib ki, A.Musayev hazırda xəstəxanada müalicə alır.

Qeyd edək ki, düşmən tərəfindən əsir alınan Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı ilk videonu jurnalist Aleksandr Xarçenko çəkərək, Youtube-dakı ANNA News kanalında paylaşıb.

Azərbaycan tərəfi həmin əsirlərin geri alınması üçün beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib.

