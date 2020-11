Ermənistan-Azərbaycan sərhədləri tez müəyyən edilsin - Erməni Ombudsman

Ermənistan hakimiyyəti ictimaiyyətə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhədlərin necə təyin olunacağını ətraflı izah etməlidir .

Metbuat.az xəbər verir ki bu fikirləri barədə Ermənistanın Ombudsmanı Arman Tatoyan deyib.

"Səlahiyyətlilər müharibədən sonra ölkəmizin sərhədləri ilə bağlı hansı qərarların veriləcəyini izah etməlidirlər. Bunu özləri üçün xoşagəlməz nəticələrin qarşısını almaq üçün deyil onların bu qərarların mahiyyətinin ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə əlaqəli olduğunu anlamalıdırlar ".

Tatoyan deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti erməni cəmiyyətinin və xüsusən də sərhəd kəndlərinin sakinlərini davamlı gərginlik içində saxlaya, sosial həyatlarında narahatlıq və vətəndaşların zehni bütövlüyünə qəsd edə bilməzlər.

Mənbə: Sputnik Armeniya

