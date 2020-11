Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ermənistanın ''news.arm'' saytı məlumat yayıb.



Ermənistan Baş Naziri Aparatının Protokol şöbəsinin müdiri Eduard Arutyunyan Nikol Paşinyanın Rusiya paytaxtına səfərini hazırlamaq üçün Moskvaya gedəcək.

Paşinyan Arutyunyanın 30 noyabr - 4 dekabr tarixlərində Moskvaya işgüzar səfəri barədə müvafiq qərarı artıq imzalayıb.

Mənbə:News.arm

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.