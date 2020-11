Kəlbəcərin Zod kəndində yerləşən qızıl mədənində Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədindən yeni video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan videodan aydın olur ki, dövlət sərhədində hər iki ölkənin silahlı qüvvələri üz-üzə durublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.