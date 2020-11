''Uşaqlarımızı qaytarın''- İrəvanda əsgər valideynləri

İrəvanda erməni əsgərlərin valideynləri hökumət binası qarşısında yenidən etiraz aksiyasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar övladlarının Qarabağdan Ermənistana qaytarılmasını tələb edirlər.



"Biz istəmirik ki, övladlarımızın taleyi əsir düşən uşaqlar kimi olsun. Biz istəmirik ki, oğullarımızın aqibəti itkin düşən hərbçilər kimi olsun. Mənim övladım bunların arasındadır. Biz uşaqlarımızın bir ay tez tərxis olunmasını istəyirik. Onlar böyük müharibədə iştirak etdilər, dostlarını itirdilər, gecəni hərbi postlarda, küçədə keçirdilər və indi məktəblərdə yerdə yatırlar".

