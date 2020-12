Ermənilər Paşinyanın şəkillərini kanalizasiyaya atdılar- VİDEO

Ermənistanda Qarabağdakı ağır məğlubiyyətdən sonra vətəndaşlar hakimiyyətin istefasını tələb edirlər. Bu məqsədlə demək olar ki, hər gün etiraz aksiyası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərliyindən narazı qalan ermənilər Gümrüdə yeni etiraz növü seçiblər. Belə ki, bir qrup sakin Paşinyanın və onun “Mənim addımım” fraksiyasında təmsil olunan deputatlarının fotolarını çirkab suların töküldüyü yerə atıblar.



Etirazçılar məkanın təsadüfi seçilmədiyini deyiblər. Çünki həmin kanalizasiya xətti Türkiyəyə axan kiçik bir çaya birləşir.





(Azvision.az)

