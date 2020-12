Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın növbəti mətbuat konfransı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfransda aşağıdakı şəxslər iştirak edir:

Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, professor Adil Allahverdiyev, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İnfeksion xəstəliklər üzrə İşçi qrupunun üzvü Nəzrin Mustafayeva, Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Akif Qurbanov.

